Almanya’da maymun çiçeği virüsü vaka sayısı 2 bini aştı

Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, 2033 vakanın sadece 4’ü kadın. Virüs, çocuklara ise hiç bulaşmadı.

Hastalığın Almanya’daki genel nüfusun sağlığına yönelik riski “düşük” olarak değerlendiriliyor.

COVID-19 vaka sayılarında artış

Öte yandan Almanya’da COVID-19 vaka sayısı 29 milyon 855 bine yükseldi.

Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 160 bin 691 arttı.

Son 24 saatte 102 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 142 bin 635 oldu.