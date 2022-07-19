Kızılbaş Parkı törenle hizmete girdi

Lefkoşa Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’nin hizasında uzun yıllardır atıl durumda bırakılan alan, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından park olarak başkente kazandırıldı.

LTB’den yapılan yazılı açıklamada, Kızılbaş Parkı’nın başkent Lefkoşa’da son 20 yılda yapılan en büyük park olduğu kaydedildi. Parkta 500 metre yürüyüş ve koşu yolu, çocuk oyun grupları, basketbol ve plaj voleybol sahası, kaykay pisti ile yiyecek-içecek alanları, konser ve gösterilerin yapılabileceği amfi bulunuyor.

Dün akşam düzenlenen açılışta, birçok sportif ve sanatsal etkinlik yer aldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, açılışta yaptığı konuşmada, parkın yer aldığı alanı, tonlarca çöpün olduğu bir görüntüden, her bir köşesinde farklı aktiviteleri barındıran bir alana dönüştürdüklerini ifade etti.

Harmancı, erken yaşta yaşamlarını yitiren Ali İzel, Asya Rıdvanoğlu, Cuma Mağusalı ve İlayda Yeliz Öztürk’ün ailelerinin, voleybol sahası, basketbol sahası, çocuk oyun alanı ve amfi yapımına destek olduklarından bu alanlara söz konusu arkadaşların ismini verdiklerini ifade etti. Harmancı, “Kızılbaş Parkı’nın yapım sürecine verdikleri destek için ailelere tüm Lefkoşalılar adına teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

-Etkinlikler

Açılışta Lol bebekler, Elsa ile Yüz Boyama ve DJ Serdar Eren, Ozan Özgenler ile Varil Boyama, Aycan Akçın ile Çiçek Tasarım Atölyesi, LTB Gençlik Meclisi ile Uçurtma etkinliği yapıldı.

Basketbol sahasında Fastbreak Basketbol Altyapı Okulu’nun gösterisi, plaj voleybolu sahasında Kemal Şah, Aliosman Nurettin, Umut Aksular ve Osman Çetintaş’ın gösteri maçı yer aldı.

Bora Altıntaş ve Fiberia BMX amfi alanında, KKTC Cimnastik Federasyonu’na bağlı sporcular, Cranberries Advance Dans, Golden Band Cyprus Ateş ve Işıklı Su Varili’nin gösterisi yanında Aysu Mişon ve Lefkoşa Belediye Orkestrası konseri yer aldı.