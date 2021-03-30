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Dolar, Sterlin ve eurodaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor

30 Mart 2021
dolar





Dolar ve euro kurunda Merkez Bankası Başkan Yardımcısı değişikliği sonrasında başlayan yükseliş hız kesmeden devam ediyor.

Güne 8,19 ile başlayan dolar/TL, 8,43 seviyelerine kadar yükseldi. Dolar/TL an itibarıyla yüzde 2,9 artışla 8,4337 liradan işlem görüyor.

Euro/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 13.55 itibarıyla yüzde 2,5 artışla 9,9117’den satılıyor.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın gündemin odağında olduğunu belirten analistler, yurt dışında Almanya’da enflasyon ve ABD’de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündemi ile Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva’ın konuşmasının takip edileceğini aktardı.

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları8,42548,43378,45398,1884%2,8614:15
EUR – Euro9,89359,90459,93009,6398%2,4514:15
GBP – İngiliz Sterlini11,589011,613811,636811,2785%2,6214:15
CHF – İsviçre Frangı8,94428,96838,98368,7214%2,7214:15
CAD – Kanada Doları6,68566,69206,68776,7042%2,7314:14





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30 Mart 2021




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