Dolar, Sterlin ve euroda düşüş sürüyor

Türk Lirası, hafta başındaki Kabine’nin ardından açıklanan tedbirlerle güçlenmeye devam ediyor. Pazartesi günü yüzde 23, dün yüzde 6 gerileyen dolar/TL, bu sabah da yüzde 2’yi aşan düşüşle 12,30’lu seviyelerde. Benzer şekilde euro/TL’de de 14’ün altı görüldü.

Böylece pazartesi günü görülen 18,40 zirvesi ile dün gün içi görülen en düşük seviye olan 12,56 baz alındığında dolar/TL’deki düşüş yaklaşık yüzde 32’yi buldu.

Sterlin 16.50 TL seviyesinde

Güne 17,0472 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 09:06 itibarıyla %1,23 azalışla 16,5099 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,6639, en yüksek 19,1121 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 16,6527 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 21.12.2021 tarihinde 14,6639 ile son bir ayın en düşük, 20.12.2021 tarihinde ise 24,3319 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 16,5099 TL‘ye karşılık gelmektedir.

Nebati: Kurlardaki köpük gitti

TC Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün akşam TRT yayınında yaptığı açıklamalarında kurda köpüklerin gittiği, gerçek fiyatlamanın oluştuğu bir noktaya doğru gidildiğine işaret etti ve kurun iyi bir yerlerde dengeye geleceğini söyledi. Nebati’nin mesajlarından öne çıkanlar şöyle:

*Son birkaç aydır kur ataklarıyla ilgili yaşanan gelişmeler ve buna ilişkin yapılan yorumlar aslında normal olmayan bir şeyin tartışmasıydı, şimdi normale döndük.

*Reel sektörün, ekonomik aktivitede bulunan aktörlerin önünü görebileceği çok önemli bir sürece girildi.

*Özellikle önümüzdeki yıl, bunun semerelerini çok açık bir şekilde göreceğimiz bir yıl olacak

*Sıcak para biz sevmiyoruz, istemiyoruz. Çünkü sıcak paranın ne zaman geleceği belli fakat ne zaman gideceği belli değil. Bu giderken de ne tür tahribatlar yapacağını da birçok defalar gördük, yaşadık.

* Yeni ekonomi modeli, yenilenmiş altyapı ve lojistik avantajları, dinamik reel sektörü, siyasi istikrar ve kapsayıcı kurumlarıyla, serbest kambiyo rejimine tam bağlılıktan vazgeçmemesiyle, ekonomik politikalarını daha şeffaf ve öngörülebilir düsturu ile, dengeli ve sürdürülebilir bir maliye politikasıyla piyasadaki oynaklığı azaltmaya yönelik makro ihtiyati tedbirlerle ve piyasa beklentilerini iyileştirecek reel sektörün önünü daha iyi görmesini sağlayacak bir model.