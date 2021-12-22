Bilim insanları ‘çok iyi korunmuş’ dinozor embriyosu buldu

Bilim insanları, en az 66 yıl öncesine ait, yumurtadan çıkmaya hazırlanan bir dinozor embriyosunun keşfini duyurdu.

“Bebek Yingliang” adı verilen dinozor fosili, Çin’in Ganzhou kentinde bulundu.

Birmingham Üniversitesi araştırmacısı Fion Waisum Ma, verdiği demeçte, “Tarihte şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş dinozor embriyolarından biri.” ifadesini kullandı.

Duruşu kuşlarınkine benziyor

Ma ve meslektaşları, Bebek Yingliang’ı, ayakları iki yanda ve arkası kıvrılmış halde buldu. Bunun, daha önce dinozorlarda rastlanmayan ve kuşlara benzeyen bir duruş olduğuna dikkat çekildi.

Araştırmacılar, dinozor fosilinin 66 ila 72 milyon yıllık olabileceğini bildirdi.