Dolar sert düştü

Berat Albayrak’ın istifası ile başlayan süreçten bugüne TL dolar karşısında yüzde 10 değer kazandı.

Dolar/TL, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “ekonomideki yeni dönem” açıklamalarıyla dün yüzde 5’e yakın değer kaybederek 7,78’e kadar gerilemesinin ardından bugün 7,68 seviyesine kadar düştü.

Dün 8,20’nin üzerini test eden dolar/TL, Erdoğan’ın “ekonomideki yeni dönem” açıklamalarıyla hızla düşüşe geçti. Dün yaklaşık yüzde 5 değer kaybeden dolar/TL, en düşük 7,8747’yi görmesinin ardından günü önceki kapanışın yüzde 4,4 altında 7,7966’dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 14.47 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 altında 7,7101’den işlem görüyor.

Euro/TL, dün en düşük 9,1667 seviyesine kadar gerilemesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 7 azalışla 9,1285’den satılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara talebin arttığını belirten analistler, uluslararası piyasada Türkiye’nin risk priminin (CDS) 450 seviyelerinden 400’e kadar gerilediğine dikkati çekti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’in konuşmalarının yanı sıra ABD’de enflasyon, İngiltere’de büyüme ve Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.