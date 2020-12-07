Dolar, haftanın ilk gününde yükselişte

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,86 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen hafta en düşük 7,7440, en yüksek 7,9182 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 7,8044’ten tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 7,8623’ten işlem görüyor

Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,6 artışla 9,5343’den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 90,8 seviyesinde, avro/dolar paritesi ise yatay bir seyirle 1,2114 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi verisinin takip edileceğini, yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında yer aldığı söyledi.