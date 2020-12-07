Ne olacak bu eğitim kayıpları?

Tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgını nedeniyle en çok etkilenen alanlardan biri de eğitim… Tüm dünyada eğitim de tam randıman ile yürütülemiyor. Avrupa’nın önde gelen ülkeleri İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa covid-19 salgını ile mücadele etmesine rağmen hem vaka hem de ölü sayısı bakımında en üst sıralarda yer alıyor. Buna rağmen eğitime çok fazla ara vermeden yola devam etmeleri, onların eğitim kaybı yaşamadığı anlamına gelmiyor. Onlar da eğitim kaybı yaşıyor ancak bize göre daha planlı ve programlı sorunun üzerine gidiyorlar.

Bu öğretim yılında yapılacak olan kolej sınavı için hazırlanan kılavuza bir göz attığım zaman, müfredatta yer alan bazı konuların yapılamayacağını anlıyoruz. Örneğin İngilizce’de pandemi öncesi dönemde 8 veya 9 üniteden sınava girilirken, bu öğretim yılında toplam 6 üniteden sınava girilecek. Bu da gösteriyor ki mezun olacak çocukların bu yıl bazı üniteleri göremeyecek ve tabii ki eksik bilgiler ile ortaokula gidecek. Belki de diğer derslerde de durum aynıdır.

Şimdi burada şunu söylemek durumundayım. Pandemi süreci bu yılın Mart ayında başladı. Mart ayından Ekim ayının başına kadar çocuklar okula gitmedi. İşte bu süreç iyi değerlendirilmedi. Bu süreçte müfredatta ayıklama işlemleri yapılması ve daha gerekli konular belirlenerek yeni müfredat hayata geçirilmeli idi. Bu yapılmadı, bu yapılmadığı gibi eğitim kayıplarının nasıl giderileceği de hala çözülmüş değildir. Yani ben merak ediyorum mesela Mart ayından Haziran’a kadar okula gitmeyen, yine Eylül ayını evde geçiren çocukların kayıpları nasıl giderildi. Giderilmedi ise bundan sonra nasıl giderilecek? Yine 2020-21 öğretim yılında yaşanacak kayıplar nasıl giderilecek? Var mı bir plan program?

Örneğin Türkiye’de yapılan bazı çalışmalarda öğrenme kaybının daha çok 1 ve 2’nci sınıflarda olduğu ve yine ayni şekilde 7 ve 8’inci sınıflarda da ciddi kayıplar yaşandığı gözlemlenmiş…

Açıkçası KKTC’de hangi sınıfların nasıl etkilendiği ile ilgili bilimsel bir veri yok elimizde… Ancak öğretmen arkadaşların söyledikleri ve gözlemlerimize göre pandeminin etkisi her kademede yaşandı ama özellikle 1 ve 5’inci sınıflarda daha fazla hissedildiği söyleniyor. Yine ayni şekilde Ortaokuldan liseye geçen öğrencilerin de etkilendiği ve eksik bilgiler ile yeni okullarına gittiği eğitim camiası konuşuyor.

Sadece biz değil dünyada da bu konuda konuşanlar vardır. Fernando M. Reimers(Harvard Eğitim Enstitüsü) ve OECD(Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü) Eğitim ve Beceriler Başkanlığı Müdürü Andreas Schleicher’in hazırladığı bir raporda şu önemli tespit yapılmıştır: “eğitimde planlı ve etkili adımlar atılmazsa, COVID-19 pandemisi büyük olasılıkla bir neslin dünya çapındaki en büyük eğitim aksamasına neden olacaktır. Bu aksama, bireylerin geçim kaynaklarını ve toplumların umutlarını etkileyecektir. Bu nedenle, eğitimden sorumlu yöneticilerin, pandeminin eğitim üzerindeki etkisini azaltacak stratejiler geliştirmek ve uygulamak için acil adımlar atmaları şarttır.”

Gerek ülkemizde gerekse dünyada öğrenme kayıplarının olduğunu biliyoruz. Beni esas kaygılandıran, dünyanın aksine bizim bu kayıpları gidermek için bir çaba göstermediğimiz, bir planlama yapmadığımızdır. Umarım ben yanılıyorumdur.

Sakın ola “ne olacaktır bu kadarcık kayıp da nedir” gibi olayın ciddiyetini kavramayan düşünce ve yaklaşımlardan kurtulmak gerekiyor. Bakınız Harvard Üniversitesi ve OECD imzalı raporun söylediği çok önemlidir. Eğitimde yaşanan aksamaların gelecekte bireylerin geçim kaynaklarını ve toplumun umutlarını etkileyeceği söyleniyor.

Elbette ülkede eğitim seyrekleştirilmiş te olsa devam etmektedir. Öğretmenler canla başla çalışmaktadır ancak bu durum kayıpların giderilmesine yeterli değildir. Bunun için bilimsel, doğru dürüst bir planlama yapılması gerekmektedir. Aksi durumda bunun etkilerini önümüzdeki yıllarda hep birlikte göreceğiz.