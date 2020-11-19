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Dolar güne düşüle başladı

19 Kasım 2020
Döviz kurları





İstanbul serbest piyasada dolar 7,7150 liradan, avro 9,1540 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,7130 liradan alınan dolar, 7,7150 liradan satılıyor. 9,1520 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1540 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7220 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1610 lira olmuştu.

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,67467,68087,73377,6939%-0,4610:38
EUR – Euro9,10159,10839,16939,1099%-0,4610:38
GBP – İngiliz Sterlini10,166910,175510,251710,1938%-0,6710:37
CHF – İsviçre Frangı8,42258,43158,49938,4390%-0,3810:38
CAD – Kanada Doları5,86415,86885,88155,8940%-0,5510:38





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19 Kasım 2020

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