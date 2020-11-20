Dolar güne 7,57 seviyesinden başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 7,5770 liradan, Euro 9,0070 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,5750 liradan alınan dolar, 7,5770 liradan satılıyor. 9,0050 liradan alınan Euronun satış fiyatı ise 9,0070 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5970 lira, Euronun satış fiyatı ise 8,9800 lira olmuştu.
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|7,5739
|7,5828
|7,5784
|7,5178
|%0,44
|09:04
|EUR – Euro
|9,0043
|9,0156
|9,0108
|8,9136
|%0,48
|09:04
|GBP – İngiliz Sterlini
|10,0604
|10,0794
|10,0654
|9,9804
|%0,5
|09:04
|CHF – İsviçre Frangı
|8,3228
|8,3359
|8,3305
|8,2540
|%0,57
|09:04
|CAD – Kanada Doları
|5,7952
|5,8013
|5,7887
|5,8051
|%0,32
|09:04