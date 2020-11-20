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Dolar güne 7,57 seviyesinden başladı

20 Kasım 2020
Döviz kurları





İstanbul serbest piyasada dolar 7,5770 liradan, Euro 9,0070 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,5750 liradan alınan dolar, 7,5770 liradan satılıyor. 9,0050 liradan alınan Euronun satış fiyatı ise 9,0070 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5970 lira, Euronun satış fiyatı ise 8,9800 lira olmuştu.

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,57397,58287,57847,5178%0,4409:04
EUR – Euro9,00439,01569,01088,9136%0,4809:04
GBP – İngiliz Sterlini10,060410,079410,06549,9804%0,509:04
CHF – İsviçre Frangı8,32288,33598,33058,2540%0,5709:04
CAD – Kanada Doları5,79525,80135,78875,8051%0,3209:04





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20 Kasım 2020

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