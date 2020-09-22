Dolar, 7,64 lira ile güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 7,6420 liradan, Euro 8,9820 liradan güne başladı.

Küresel piyasalar, artan corona virüs vakaları ve kısıtlamaların geri dönme ihtimalinin gündeme gelmesiyle haftanın ikinci gününe de kayıpla başladı.

Yurt içi piyasalarda ise döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor. Perşembe günü açıklanacak olan Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde tarihi zirvesini bu sabah 7,64’ün üzerine taşıyan dolar/TL, bugüne 7,64’ten işlem görüyor.

Euro/TL de, 8,96-8,97 bandında değerleniyor.

Avrupa borsalarındaki satıcılı seyir ABD pay piyasalarında da risk algısını artırdı. Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Finansal Hizmetler Komitesi’nde, Corona virüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası’na (CARES) ilişkin bugün yapacağı sunumun metni yayımlandı.

Powell, ekonomik toparlanmanın olabildiğince güçlü olmasını sağlamak ve ekonominin gördüğü kalıcı zararı sınırlamak için ne kadar sürerse sürsün bankanın tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğunu belirterek, hem istihdam hem de genel ekonomik faaliyetin salgın öncesindeki seviyelerinin oldukça altında kaldığını ve ekonominin önündeki yolun belirsiz olmaya devam ettiğini kaydetti.

Uzmanlar, Euro Bölgesi’nde tüketici güveni ve ABD’de 2. el konut satışı verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Powell’ın Senato’da gerçekleştireceği sunumun da takip edileceğini bildirdi.