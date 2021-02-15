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Dolar 7 TL’nin altını gördü

15 Şubat 2021
döviz kurları düşüş sürüyor



Dolar, 6 ayın ardından ilk kez 7 liranın altına gerileyerek 6,9979 seviyesini gördü. Kur şu dakikalarda 7,00-7,01 seviyelerinde yer alıyor.

Euro/TL ise 8,51 seviyelerinde işlem görüyor.

Geçtiğimiz haftalarda alınan TCMB faiz kararları sonrası kurlarda gerileme yaşanmış ve Türk Lirası değer kazanmıştı. Türkiye’de piyasaların odağında perşembe günü TCMB’nin PPK toplantısı sonrası açıklayacağı faiz kararı yer alıyor.

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,00687,00827,03836,9970%-0,3910:46
EUR – Euro8,50398,50988,55348,4932%-0,1910:46
GBP – İngiliz Sterlini9,73379,74319,77599,7248%-0,0310:45
CHF – İsviçre Frangı7,85777,86647,89307,8507%-0,2610:45
CAD – Kanada Doları5,52485,53015,52405,5370%-0,1910:45





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15 Şubat 2021


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