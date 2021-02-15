Dolar 7 TL’nin altını gördü

Dolar, 6 ayın ardından ilk kez 7 liranın altına gerileyerek 6,9979 seviyesini gördü. Kur şu dakikalarda 7,00-7,01 seviyelerinde yer alıyor.
Euro/TL ise 8,51 seviyelerinde işlem görüyor.
Geçtiğimiz haftalarda alınan TCMB faiz kararları sonrası kurlarda gerileme yaşanmış ve Türk Lirası değer kazanmıştı. Türkiye’de piyasaların odağında perşembe günü TCMB’nin PPK toplantısı sonrası açıklayacağı faiz kararı yer alıyor.
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|7,0068
|7,0082
|7,0383
|6,9970
|%-0,39
|10:46
|EUR – Euro
|8,5039
|8,5098
|8,5534
|8,4932
|%-0,19
|10:46
|GBP – İngiliz Sterlini
|9,7337
|9,7431
|9,7759
|9,7248
|%-0,03
|10:45
|CHF – İsviçre Frangı
|7,8577
|7,8664
|7,8930
|7,8507
|%-0,26
|10:45
|CAD – Kanada Doları
|5,5248
|5,5301
|5,5240
|5,5370
|%-0,19
|10:45