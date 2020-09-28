Dolar 7.77’yi, euro 9.03’ü geçti

Gece saatlerinde illikit piyasada yeni zirve olan 7.8’e yükseldikten sonra 7.66-7.67 seviyelerinde dengelenen dolar/TL, piyasaların açılmasıyla 7.77’nin üzerine tırmandı. Euro/TL ise 9.03’e ulaştı.
Geçen haftanın ikinci yarısında Merkez Bankası’nın faiz indirimi ve BDDK’nın swap adımlarıyla 7.51’e kadar gerileyen dolar/TL, haftanın ilk saatlerinde 7.8’in üzerini gördü. İllikit piyasada yaşanan hareketlilik sonrası, sabah saatlerinde kur 7.67-7.68 düzeyinde dengelendi.Ancak piyasalarda işlemlerin başlamasıyla birlikte kur yeniden hareketlendi ve 7.75’in üzerine kadar tırmandı. Gece yarısı yaşanan yükselişte dolar/TL, 7.8569’u gördü.
Dünya gazetesinin aktardığına göre dolar/TL ile benzer grafiği çizen euro/TL de gece yarısı 9.12 ‘nin üzerini gördükten sonra bu sabah 9.02’ler düzeyinde.
Saat 11.00 itibarıyla dolar/TL 7,7520’den euro/TL ise 9.0220’den el değiştiriyor. Güne yatay bir başlangıç yapan Borsa İstanbul, aynı dakikalara yüzde 0.12 artışla 1.122 puandan işlem görüyor.
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|7,7757
|7,7819
|7,8569
|7,6453
|%1,62
|11:26
|EUR – Euro
|9,0403
|9,0577
|9,1385
|8,8904
|%1,69
|11:26
|GBP – İngiliz Sterlini
|9,9513
|9,9650
|9,9953
|9,7726
|%1,96
|11:26
|CHF – İsviçre Frangı
|8,3813
|8,4023
|8,4574
|8,2341
|%1,89
|11:26
|CAD – Kanada Doları
|5,8041
|5,8076
|5,8045
|5,8180
|%1,48
|11:25