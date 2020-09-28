Azerbaycan’da kısmi seferberlik ilan edildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ bölgesinde gerilimin tırmanmasının ardından kısmi seferberlik ilan etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Aliyev’in ülkede kısmi seferberlik ilan edilmesine yönelik kararname imzaladığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kararın imzalandığı günden itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Yıllardır çözüm bekleyen bölgede bu sabah erken saatlerde gerilim yeniden tırmanmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun bu sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı ve sivil kayıpların olduğu bildirilmişti.

Ermenistan ise Azerbaycan’ın ‘hava ve füze saldırılarına’ karşılık verilerek helikopter, İHA ve tankların vurulduğunu, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan’ın saldırılarına karşılık verildiğini, Ermeni uçaksavar sistemlerinin imha edildiğini duyurmuştu.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.

Ermenistan’da uygulanan sıkıyönetim çerçevesinde 55 yaş ve altındaki yedek subay, erbaş ve er kadroları için seferberlik çağrısı yapılmıştı.