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Dolar 5,80’in üzerinde hareket ediyor

22 Ekim 2019
Dolar

Dolar kuru 5,80’in üzerinde hareket ediyor.

Bankalararası piyasada dolar 5,85 civarında seyrediyor. Geçen hafta 5,93’ün üzerine çıkan, ABD ile Suriye anlaşması sonrası yeniden 5,80’in altına inen dolar dün yükselmişti.

Euro 6,52 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalar bugünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesini ve perşembe günkü Merkez Bankası faiz kararını yakından takip edecek.

Alış Satış Değişim Güncelleme
USD – Amerikan Doları 5,8412 5,8447
%-0,23
 09:50
EUR – Euro 6,5189 6,5207
%-0,20
 09:50
GBP – İngiliz Sterlini 7,5798 7,5852
%-0,11
 09:50
CHF – İsviçre Frangı 5,9181 5,9241
%0,12
 09:50
CAD – Kanada Doları 4,4652 4,4686
%-0,02
 09:50
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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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