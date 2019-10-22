Dolar 5,80’in üzerinde hareket ediyor

Dolar kuru 5,80’in üzerinde hareket ediyor.

Bankalararası piyasada dolar 5,85 civarında seyrediyor. Geçen hafta 5,93’ün üzerine çıkan, ABD ile Suriye anlaşması sonrası yeniden 5,80’in altına inen dolar dün yükselmişti.

Euro 6,52 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalar bugünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesini ve perşembe günkü Merkez Bankası faiz kararını yakından takip edecek.