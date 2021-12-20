Dolar 18 lirayı, Euro 20 lirayı, Sterin 24 lirayı aştı

Güne 18,7074 ile başlayan Euro kuru, saat 19:22 itibarıyla %12,57 artışla 20,8597 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,7225, en yüksek 19,4492 seviyelerini gören Euro, günü 18,5505 seviyesinde kapattı. Euro, 22.11.2021 tarihinde 12,3613 ile son bir ayın en düşük, 20.12.2021 tarihinde ise 20,7906 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 20,8597 TL‘ye karşılık gelmektedir.





Güne 22,0325 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 19:21 itibarıyla %11,53 artışla 24,4061 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 20,8526, en yüksek 22,8403 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 21,8654 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 22.11.2021 tarihinde 14,7371 ile son bir ayın en düşük, 20.12.2021 tarihinde ise 24,4061 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 24,4061 TL‘ye karşılık gelmektedir.