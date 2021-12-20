Dolar 18 lirayı, Euro 20 lirayı, Sterin 24 lirayı aştı

Döviz kurları, oldukça hareketli olmaya aday haftanın ilk gününde yine yukarı yönlü. Dolar 18 seviyesini, Euro 20 seviyesini Sterlin ise 24 lira seviyesini aştı.
Güne 16,4613 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 19:22 itibarıyla %11,81 artışla 18,4619 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,6358, en yüksek 17,1783 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 16,4974 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 22.11.2021 tarihinde 10,9592 ile son bir ayın en düşük, 20.12.2021 tarihinde ise 18,4018 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 18,4619 TL‘ye karşılık gelmektedir.
Güne 18,7074 ile başlayan Euro kuru, saat 19:22 itibarıyla %12,57 artışla 20,8597 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,7225, en yüksek 19,4492 seviyelerini gören Euro, günü 18,5505 seviyesinde kapattı. Euro, 22.11.2021 tarihinde 12,3613 ile son bir ayın en düşük, 20.12.2021 tarihinde ise 20,7906 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 20,8597 TL‘ye karşılık gelmektedir.