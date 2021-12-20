Borsa İstanbul’da sert düşüş

Borsa İstanbul, haftaya sert hareketlerle başladı. İki kez devre kesicinin uygulandığı günde satıcılı görünüm ağırlık kazandı.

Saat 15:53:55 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi’nin devreye girdiğini açıkladı. 16:23’te başlayan işlemlerin ardından düşüşün yüzde 7’ye ulaşmasıyla devre kesici ikinci kez uygulanmaya başladı.

Borsada yeni hafaya oldukça hareketli başladı. Sabah açılış sonrası yüzde 5 düşüşle 1987 puanı gören BIST 100 Endeksi ardından alımlarla yüzde 2’ye yakın yükseldi ve 2149 seviyesine çıktı. Borsa öğleden sonra dar bantta dalgalı seyir izlerken, satışlar yeniden arttı. Kayıpların yüzde 5’e ulaşmasıyla devre kesici uygulandı.

İşlemlerin 16:23’te açılmasının ardından satışlar devam ederken, kayıp yüzde 7’ye ulaştı. Bunun üzerine 16:24:54 itibarıyla devre kesici uygulaması ikinci kez uygulanmaya başladı.

Bu arada borsada cuma günü yaşanan yüzde 8.5 kaybın ardından, BIST50 Endeksinde bugün geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırıldı.