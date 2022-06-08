Dolar 17 TL seviyesini Sterlin 21.50’yi aştı

Güne 16,7599 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 10:25 itibarıyla %2,01 artışla 17,0903 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,5644, en yüksek 16,7752 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 16,7654 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 08.06.2022 tarihinde 0,0000 ile son bir ayın en düşük, 07.06.2022 tarihinde ise 17,0903 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 17,0903 TL‘ye karşılık gelmektedir.