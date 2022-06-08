Dolar 17 TL seviyesini Sterlin 21.50’yi aştı

Güne 16,7599 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 10:25 itibarıyla %2,01 artışla 17,0903 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,5644, en yüksek 16,7752 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 16,7654 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 08.06.2022 tarihinde 0,0000 ile son bir ayın en düşük, 07.06.2022 tarihinde ise 17,0903 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 17,0903 TL‘ye karşılık gelmektedir.
Güne 17,9954 ile başlayan Euro kuru, saat 10:26 itibarıyla %2,02 artışla 18,3372 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,7366, en yüksek 17,9870 seviyelerini gören Euro, günü 18,0187 seviyesinde kapattı. Euro, 08.06.2022 tarihinde 0,0000 ile son bir ayın en düşük, 07.06.2022 tarihinde ise 18,3372 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,3372 TL‘ye karşılık gelmektedir.
Güne 21,1707 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 10:26 itibarıyla %1,84 artışla 21,5702 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 20,7271, en yüksek 21,0791 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 21,2112 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 08.06.2022 tarihinde 0,0000 ile son bir ayın en düşük, 07.06.2022 tarihinde ise 21,5702 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 21,5702 TL‘ye karşılık gelmektedir.