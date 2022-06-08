Akaryakıt fiyatlarına zam yapılıyor

Akaryakıt Birimi 95 oktan benzin fiyatına 2.46 TL zam önerdi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Akaryakıt Birimi 95 oktan benzinde 2.46 TL zam önerdi.
Akaryakıt fiyatlarına rekor zam önerisi yeni kurulan UBP-DP-YDP hükümetinin Bakanlar Kurulu toplantısında gündem maddelerinden biri olacak.
Bakanlar Kurulu yapılan öneriyi onaylarsa 95 oktan benzinin litre fiyatı 26 TL olacak. Akaryakıt fiyatlarına yapılacak zammın bugün Resmi Gazete’de yayınlanması bekleniyor.
Önerilen zamlı fiyatlar
95 oktan benzin 26,00 TL/Lt
99 oktan benzin 26,28 TL/Lt
Euro Dizel 27,00 TL/Lt
En son 26 Mayıs 2022 tarihinde akaryakıt fiyatlarına zam yapılmıştı.
95 oktan benzin 23,54 TL/Lt
99 oktan benzin 23,81 TL/Lt
Euro Dizel 22,19 TL/Lt