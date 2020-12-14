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Doktoroğlu’nun önü yağmurla ilk sınavını geçti

14 Aralık 2020
Lefkoşa Türk Belediyesi Doktoroğlu drenaj çalışmaları



Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Lefkoşa’da Doktoroğlu’nun önü olarak bilinen ve yakın zamanda altyapı ve drenaj çalışmaları yapılan yerin yağmurla ilk sınavında başarılı olduğunu ifade etti. Kişmir’in açıklamaları şöyle:

Akıl, vizyon, üretmek ve çalışmak!.. hepsini bir arada kullanınca çözülmeyecek iş yoktur!.. Yıllardır her yağmurda su altında kalan Doktoroğlu’nun önü artık bu sorundan kurtuldu… Eminim devamı gelecek… Tebrikler tüm LTB çalışanlarına, Çözüm üretme makinası Erdogan Bekiroglu’na ve her konuda halkı için irade ortaya koyan Mehmet Harmancı’ya



devlet piyangosu





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14 Aralık 2020


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