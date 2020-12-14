Yeni Zelanda’da seks işçisi, cinsel taciz davasını kazandı

Yeni Zelanda‘da tüm dünyaya örnek olabilecek bir davanın sonucu açıklandı.

Ülkede gündem olan olayda bir seks işçisi, cinsel tacize uğradığı iddiasıyla açtığı davada mahkeme tarafından haklı bulundu.

Mahkeme, seks işçilerinin çalıştıkları ortamda cinsel tacize uğramasının bir insan hakları ihlali olduğuna karar verdi.

Adı açıklanmayan seks içisi kadına, çalıştığı işletme sahibi tarafından 6 haneli bir tazminat ödenmesine hükmedildi. Yani işçiye minimum 100 bin Yeni Zelanda doları (Yaklaşık 560 bin lira) tazminat ödenecek.

İşçinin “duygusal olarak zarar gördüğü” ve “gelir kaybına uğradığı” belirtildi.

Karar ülkedeki seks işçilerinin, işçi hakları açısından bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Yeni Zelanda Seks İşçileri Kollektifi’nin Ulusal Koordinatörü Dame Catherine Healy karara ilişkin, “Seks işçiliği bağlamında böyle bir anlaşmanın bir seks işçisine önerilmesi muhteşem. İşyerindeki çalışma şartlarına karşı gelmek cesaret istiyor, herhangi bir işyerindeki” ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda devletinin İnsan Hakları Ofisi’nen yapılan açıklamada ise, “Yaptıkları işten bağımsız olarak bütün işçiler, işyerlerinde cinsel tacize uğramama hakkına sahipler” denildi.