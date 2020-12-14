Dünya

Yeni Zelanda’da seks işçisi, cinsel taciz davasını kazandı

14 Aralık 2020
Yeni Zelanda'da seks işçisi



Yeni Zelanda’da bir seks işçisi cinsel taciz davasını kazandı. Adı açıklanmayan işçiyi, taciz eden işletme sahibi 6 haneli bir tazminat ödeyecek.



devlet piyangosu





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14 Aralık 2020


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