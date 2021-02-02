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Doktorlardan maske uyarısı: Çift mi tek mi?

2 Şubat 2021
maske kullanımı



Mutasyonlu virüsün daha bulaşıcı ve maskeyi aşabileceği belirtiliyor. Bu durum maske kullanımıyla ilgili görüşleri de değiştirdi. Uzmanlar artık çift maske kullanımını öneriyor.





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2 Şubat 2021


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