“Doktorlar medyum değil”

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Nurçin İncirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık sistemi eleştirdi ve bu sistemde doktorların yaşadığı sıkıntıları anlatarak siyasi iktidarlara yüklendi

“İMKÂNSIZLIK İÇERİSİNDE”: Dr. İncirli, devlet hastanelerindeki doktor yetersizliği ve teknik ekipman eksikliğine dikkat çekerek, kamuda hizmet veren sağlık çalışanlarının görevlerini imkansızlıklar içerisinde, canla başla sürdürdüğünü ancak yaşanan her olumsuzlukta doktorların suçlandığını kaydetti

“SORUMLU SİYASİ İKTİDARLAR”: Uzman Dr. İncirli, her şeyin suçlusunun doktorlar olduğunun düşünülmesine isyan etti. Siyasilerin oy toplama uğruna insanları kandırdıklarını ve bu sistemsizlikte hayat kurtarmanın mümkün olmadığını belirten İncirli, “bunun tek sorumlusu siyasi iktidarlardır” dedi

Geçtiğimiz günlerde, yüksek ateş, kusma ve ishal şikâyetleriyle gittiği Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden taburcu edildikten kısa süre sonra evinde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Hasan Rüstemoğlu, ülkede sağlık alanındaki sorunları da tekrar gündeme getirdi.

Vatandaşların sosyal medyada, olayla ilgili tepkilerini yoğun bir şekilde dile getirmesi ve talihsiz çocuğun ölümüyle ilgili ortaya atılan “ihmal” iddiaları, Sağlık Bakanlığı’nı harekete geçirmiş ve bakanlıktan yapılan açıklamada, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Ülkemizde, sağlık alanında yaşanan sıkıntıları sıklıkla dile getirmesiyle de tanınan, Çocuk Hastalıkları Uzmanı ve aynı zamanda İyilik Gönüllüleri Güzelyurt-Lefke Bölge Sorumlusu da olan Dr. Nurçin İncirli de, sosyal medya hesabından, doktorların yaşadığı sıkıntıları anlatan bir yazı paylaştı.

“Sorumlu sizsiniz”

Dr. İncirli, doktor yetersizliği ve teknik ekipman eksikliğine dikkat çektiği yazısında, her şeyin suçlusunun doktorlar olduğunun düşünülmesine isyan etti.

Paylaşımında, siyasilerin oy toplama uğruna insanları kandırdıklarını ve bu sistemsizlikte hayat kurtarmanın mümkün olmadığını belirten İncirli, bunun tek sorumlusunun da siyasi iktidarlar olduğunu söyledi.

İncirli’nin paylaşımı şöyle:

“Acil de büyük küçük herkese bakman istenir ama sen çocuk hekimisin olsun fark etmez hepsini bileceksin, bilmezsen SUÇLUSUN.

Oy toplamak için bina kurarsınız hastanın tanısını koyacak hiçbir şey yok içinde. Ne röntgen ne laboratuar. MEDYUM olup anlamamızı istersiniz, bilmezsek SUÇLUYUZ.

Bir hastanede aynı anda hem sezaryenden bebek alacak hem çocuk polikliniği yapacak hem acilden gelen çocuklara tek başına bakacaksın ve hata yapmayacaksın baskısını uygulayacak kadar anlayışsız ve insafsızsınız.

Öğleden sonra röntgenin yok, kırıkları nasıl tanıyacaksın. Karnı ağrıyor ultrasonun yok. Olsun biz MEDYUMLUK üzerine de eğitim gördük, tahminlerde bulunacağız. Elbet tanı koyacağız.

Lefkoşa acil servis günlük hasta sayısı 600 -700. İki hekim, hem de bölümü olmasa da hepsini bilecek, bulacak, tedavi edecek. Yemeden ve içmeden. Acil sistemini kuramadık gene biz SUCLUYUZ.

Ameliyat yapacağız, malzeme yok, biz SUÇLUYUZ.

O kadar kalabalığız ki, aylar sonrasına ultrason ve ameliyat randevusu verilir, gene biz SUÇLUYUZ.

Yasa yapma yetkisi sizde. Sistemi kurmak için ordasınız. Bu yetkiye siz talip oldunuz. Oy telaşı ile insanları sadece kandırdınız. Sistemsizliğin içinde, eksik malzeme ve eksik aletlerle CAMBAZ gibi hastalık ne diye tanı koymaya çalışıyoruz. Ama son cümleniz ‘Soruşturma başlattık’ oluyor. Biz o canları sizden daha çok sevdik. Kaç kez kaç evlat taşıdık ambulanslarda.

Bu sistemsizlikte sorumlu SİZSİNİZ. Bu merkezlerde hayat kurtarmak ne mümkün. Oy telâşınız en büyük derdiniz. Siz nerde biz nerde. Allah şahit nasıl çalıştığımıza ve sizin de ne yaptığınıza”