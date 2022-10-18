Doğuş Derya: Birçok hukuksuzluğa imza atanlar dururken bu ceza hiç de adil değil

Doğuş Derya “anayasayı ihlal edenler, kara para aklama kararnamesi çıkaranlar, jet skandalına imza atanlar, Lefkoşa’nın ciğeri olan ağaçları keserek kaçak külliye inşaatına devam edenler ve daha birçok hukuksuzluğa imza atanlar dururken bu ceza hiç de adil değil” dedi.

Açıklama şöyle:

Lefkoşa’da trafik ışıklarına kalp yapıştıran bir yurttaşa 1000 TL’ye yakın bir para cezası ve 10 ceza puanı kesilmiş. Bunu yapan kişi ile ilgili haberlerde herhangi bir bilgi yok ama belli ki, insanların yüzüne tebessüm kondurmak isteyen yüreği güzel ve muzip biriPolisin ceza gerekçesi olarak ne gösterdiği de haberlerde belirtilmemiş. Muhtemelen “kamu malına zarar vermek” veya “trafiği aksatmak” gibi bir gerekçe göstermişlerdir. İnsan düşünmeden edemiyor: İhalesiz kirli yakıtlarla santralleri ve kamuyu zarara uğratanlar, anayasayı ihlal edenler, kara para aklama kararnamesi çıkaranlar, jet skandalına imza atanlar, Lefkoşa’nın ciğeri olan ağaçları keserek kaçak külliye inşaatına devam edenler ve daha birçok hukuksuzluğa imza atanlar dururken bu ceza hiç de adil değil.