Doğukan yine gururumuz oldu

Bu yıl 31’incisi gerçekleşen ve İstanbul Boğaz’ını birbirine bağlayan 6.5 kilometrelik yüzme maratonu dün yapıldı

YAŞ GRUBUNDA İKİNCİLİK:

Geçtiğimiz yılki organizasyonun genel klasman şampiyonu olarak dün start alan ülkemizin rekortmen yüzücüsü Doğukan Ulaç, 59 ülkeden 2 bin 400 sporcunun katıldığı bu yılki yarışı genel klasman 5’inci olarak tamamlarken 19-24 yaş kategorisinde ise 3’üncü oldu. Organizasyona bu yıl 27’inci kez katılan tecrübeli yüzücümüz Osman Akkuş ise yaş grubunda 23’üncü geldi

Türkiye ve İstanbul’un tanıtımına 30 yıldır önemli katkı sunan ve “Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu” olarak kabul edilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı dün yapıldı.

Geçtiğimiz yıl 30’uncusu gerçekleşen yarışı genel klasman birincisi olarak tamamlayan ülkemizin rekortmen yüzücülerinden Doğukan Ulaç’ın bu yıl da kulaç attığı yarışmada, 59 ülkeden yerli ve yabancı toplam 2 bin 400 yüzücü mücadele etti.

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı erkeklerde Melikşah Düğen, kadınlar ise Ilgın Çelik birinci sırada tamamladı. Sporcumuz Doğukan Ulaç ise genel klasmanda 5’inci gelerek yine ülkemizin gururu oldu.

TC Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun startı vermesiyle Anadolu yakasındaki Kanlıca İskelesi’nden gruplar halinde İstanbul Boğazı’na atlayan yüzücülere, parkur boyunca herhangi bir sıkıntı yaşanması durumunda müdahale edebilmek için deniz araçları eşlik etti.

Kanlıca İskelesi’nde yarışa başlayan yüzücüler, 6,5 kilometrelik parkurun ardından Kuruçeşme’deki Cemil Topuzlu Parkı’nda finişe ulaştı.

İstanbul Boğazı’nda düzenlenen organizasyonu erkeklerde Melikşah Düğen, 48 dakika 28 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Efe Erduran, 48 dakika 32 saniyelik süresiyle ikinci, Ukrayna’dan Artur Artamonov ise 48 dakika 53 saniye ile üçüncü oldu.

Kadınlarda ise 47 dakika 19 saniyelik süresiyle Ilgın Çelik ilk sırada yer aldı. Geçen yılın kadınlar şampiyonu Hilal Zeynep Saraç, 47 dakika 26 saniyelik derecesiyle ikinci, Şira Nur Eroğlu ise 50 dakika 9 saniye ile üçüncü sırada yer aldı.

Doğukan ve Akkuş yarıştı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda ülkemizi temsilen mücadele eden YDÜ sporcusu Doğukan Ulaç, 49 dakika 09 saniyelik derecesi genel klasman 5’incisi bitirirken, 19 -24 Yaş Kategorisinde ise ikinci geldi.

Doğukan ile birlikte yarışmada ülkemizi temsilen yarışan tecrübeli yüzücümüz Osman Akkuş, bu yıl 27’inci kez katıldığı mücadeleyi 45-49 Yaş Kategorisinde 23’üncü bitirdi.

Sporculara Antrenör Mehmet Gürcenk de İstanbul’da eşlik etti.