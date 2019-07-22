Buğra – Ksenia üçüncü

HOPA’DAKİ İLK ETAPTA 3’ÜNCÜLÜK:

Türkiye’deki Pro Beach Tour sezonunun ilk etabında Hopa’da mücadele eden voleybolcumuz Buğra Eryıldız partneri Ksenia Khakimziyanova ile üçüncülük elde ettiler. Buğra – Ksenia ikilisi üçüncülük maçını 2-1 kazandılar

Türkiye Voleybol Federasyonu, 2019 yılı Pro Beach Tour sezonunu ilk etabında sporcumuz Buğra Eryıldız – KseniaKhakimziyanova ikilisi üçüncü oldular.

Hopa Belediyesi’nin katkıları ve HOPAPORT’un ana sponsorluğunda düzenlenen turnuva dün tamamlandı.

Üçüncü oldular

Rus takım arkadaşı Ksenia ile mücadeleveren Buğra Eryıldız dün sabah çeyrek finalde Müge – Bahar ikilisini 2-1 yenerek yarı finale yükseldiler.

Yarı finalde Macaristan’dan Zabo – Hafra ikilisine 2-1 kaybeden Buğra – Ksenia üçüncülük maçında yine Macaristan’dan Lutter – Zomba çiftine karşı 2-1 galip gelerek turun ilk ayağını üçüncü sırada bitirdiler.

Turun ikinci ayağı Artin’de yapılacak ve bu tura Buğra Eryıldız’ın yanı sıra diğer sporcumuz Merve Çelebi de katılacak.