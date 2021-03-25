HP Milletvekili Erek Çağatay, “Doğu Akdeniz’in Hidrokarbonları Işığında Kıbrıs Uyuşmazlığı” konusunda konmuştu.

Uzlaşı sağlanamamasının nedeninin Rum zihniyetinin uzlaşılmaz yapısı olduğunu ifade eden Çağatay, 50 senedir müzakerelerden sonuç alınmamasının nedenlerinin ortaya koyulması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Rum tarafının çözüme ihtiyaç duyacağı şartları sağlamak gerektiğini ve Rum tarafında zihniyet değişimi sağlanmazsa, çözüme ulaşılmayacağını belirten Çağatay, doğalgaz konusunda BM’nin inisiyatif alması gerektiğini kaydetti.

Çağatay, Rumların attığı adımlarla Doğu Akdeniz’de gerginlik yarattığını belirtti.

Çağatay, yeni doğalgaz yataklarının bulunmasının hangi yol ve güzergahla küresel piyasaya arz olacağı konusunun da görüşülmesi gerektiğini ifade etti.

Rum tarafının, Yunanistan ile birlikte Doğu Akdeniz’de Türk tarafını büyük devletlerle karşı karşıya getirme amacında olduğunu söyleyen Çağatay, tüm Kıbrıslılara ait olan doğalgaz konusunda diyalogla ara formüller üzerinde durulması gerektiğini belirtti.

Çağatay, hidrokarbon yataklarının bulunmasıyla Kıbrıs sorununun uluslararası sorunların odağına yerleştirdiğini ve bölge sorunlarıyla içi içe geçtiğini kaydetti.

Doğalgazın taşınacağı en ucuz güzergâhın Türkiye toprakları olduğunu belirten Çağatay, bölgede güvenli ortamın yaratılmasının bu noktada önemli olduğunu kaydetti.

Çağatay, Doğu Akdeniz’deki olumsuz gelişmelerle ilgili Türkiye ve KKTC’nin haklılığının anlatılması, çatışmacı olmadan caydırıcı şekilde hareket edilmesi gerektiğini belirtti.