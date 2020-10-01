Doğu Akdeniz’de yeni NAVTEX

\r\n\r\nDo\u011fu Akdeniz'de yeni Navtex ilan edildi. NATO \u00fcyesi \u00fclkeler 5-9 Ekim tarihlerinde tatbikat yapacak.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nNATO unsurlar\u0131, deniz g\u00fcvenli\u011fine katk\u0131 sa\u011flamak amac\u0131yla\u00a0Do\u011fu Akdeniz'de\u00a0deniz muhaf\u0131z\u0131 harekat\u0131 icra edecekler.\r\n\r\nT\u00fcrkiye'nin konu ile ilgili yay\u0131mlad\u0131\u011f\u0131\u00a0NAVTEX\u00a0mesaj\u0131na g\u00f6re,\u00a0s\u00f6z konusu harekat\u00a005-09 Ekim 20 tarihleri aras\u0131nda yap\u0131lacak.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nNAVTEX \u0130LANI NED\u0130R?\r\nNavtex ilan\u0131, Navtex cihaz\u0131 \u00fczerinden yap\u0131lan bildirimleri ifade eder. Ayr\u0131ca, NAVTEX (Navigational Telex), uluslararas\u0131 orta frekansta gemilere olas\u0131 tehlike, emniyet ve hava raporlar\u0131 ve uyar\u0131lar\u0131n\u0131 otomatik olarak yaz\u0131l\u0131 bir \u015fekilde veren haberle\u015fme sistemidir.\r\nNavtex, Uluslararas\u0131 Denizcilik Organizasyonu\u2019nun (IMO) ve K\u00fcresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi\u2019nin (GMDSS) bir par\u00e7as\u0131d\u0131r.\r\n\r\nMesajlar\u0131n yaz\u0131l\u0131 olarak g\u00f6nderilmesi, daha sonrada da mesaj \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015fabilmeyi m\u00fcmk\u00fcnk\u0131lar; \u00f6zellikle \u0130ngilizce\u2019si iyi olmayanlar i\u00e7in bu \u00f6nemlidir. Di\u011fer bir avantaj ise, ihtiya\u00e7 duyulan bilgilerin operat\u00f6r taraf\u0131ndan se\u00e7ilebilmesi ve istenmeyen bilgilerin bast\u0131r\u0131lmamas\u0131d\u0131r.\r\n\r\nBununla birlikte t\u00fcm gemiler taraf\u0131ndan al\u0131nmas\u0131 zorunlu olan bilgilerin daima d\u00f6k\u00fcm\u00fc al\u0131nacakt\u0131r. \u00d6rne\u011fin seyir ve meteoroloji ikazlar\u0131 ile arama-kurtarma bilgi ve ikazlar\u0131 reddedilemez. Bununla beraber, tehlike bilgilerini g\u00f6ndermek i\u00e7in NAVTEX esas unsur de\u011fildir. NAVTEX mesajlar\u0131 belirli periyotlarda 518 kHz frekans\u0131ndan \u0130ngilizce olarak yay\u0131nlan\u0131rlar. Fakat bir\u00e7ok b\u00f6lgede yukar\u0131da bahsedilen bilgiler (b\u00f6lgesel nakliyecilik ve bal\u0131k\u00e7\u0131lar i\u00e7i) yerel lisanla da g\u00f6nderilirler. IMO\u2019nun as\u0131l amac\u0131 okyanus ge\u00e7en ticar\u00ee deniz ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n emniyeti olmakla beraber NAVTEX k\u00fc\u00e7\u00fck gemiler, \u00f6zel yatlar i\u00e7in de b\u00fcy\u00fck \u00f6nem kazanm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n\r\n\r\n