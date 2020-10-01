Çavuşoğlu: Bir sendika her konuda otorite olamaz

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu yüz yüze eğitimin tekrar başladığı ilk günde Lefkoşa Şehit Ertuğtul İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullarda yüz yüze eğitim, anasınıf ve okul öncesinde tam zamanlı, ilkokul 1 ve 2’nci sınıflarda ise dönüşümlü olacak şekilde bugün yeniden başladı.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime ara veren okullar, alınan tedbirler çerçevesinde kapılarını öğrenci ve öğretmenlere açtı. Bu doğrultuda İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler öğretmenleri ile birlikte yüz yüze eğitimlerine başladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu yüz yüze eğitimin tekrar başladığı ilk günde Lefkoşa Şehit Ertuğtul İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu ziyareti esnasında gerçekleştirdiği açıklamada yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, öğrenci ve öğretmenlere sağlıklı, başarılı bir eğitim yılı geçirmelerini temenni etti.

Salgın nedeniyle 10 Mart’ta eğitime ara verdiklerini anımsatan Çavuşoğlu, bu süreç içerisinde tüm altyapı sıkıntılarına ragmen öğretmenlerle birlikte büyük bir gayret göstererek yaşanan eğitim kaybını uzaktan eğitim ile en aza indirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Okullarda yüz yüze eğitime 1 Eylül’de başlamayı planladıklarını ancak Sağlık Bakanlığı’nın önerisi doğrultusunda 14 Eylül’e ertelediklerini daha sonra alınan kararla ilkokul 1 ve 2. sınıfları 7 Eylül’de yüz yüze eğitime başlattıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, o dönemde ülkede artan vaka sayısından dolayı eğitime yeniden ara verildiğini ve 14 Eylül’de başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 1 Ekim’de başlamasına yönelik Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ile takvimlendirme yaptıklarını belirtti.

Gelinen noktada kurulun önerisi üzerine yeni eğitim öğretim yılına kademeli bir başlangıç yapma kararı aldıklarını ifade eden Çavuşoğlu, bu karar doğrultusunda bugün ilkokul 2. sınıfa kadar olan sınıfların yüz yüze eğitime başladığını söyledi.

Şht. Ertuğrul İlkokulu’nda bugün gelmesi gereken 175 öğrenciden 130’unun okula geldiğini ve ilk güne başladığını belirten Çavuşoğlu, bu sayının önümüzdeki günlerde giderek artacağına dikkat çekti.

Sendikaların bugünkü eylemini de eleştiren Çavuşoğlu, “Manasız bir grevdir. Bir sendika her konuda otorite olamaz. Öğrencilerimizin güvenliği ve sağlığı konusunda otorite Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’dur. Sendikanın aldığı karan neticesinde öğrencilerin hevesinin kursağında bırakılmasını reddediyoruz ve doğru bulmuyoruz” dedi.

Yüz yüze eğitimin yanında moodle üzerinden yürütülen uzaktan eğitimle ve çeşitli programlarla destek eğitimi vermeye devam edeceklerinin de altını çizen Çavuşoğlu, EBA sisteminin eğitime kazandırılması noktasında çok ciddi adımlar atıldığını ve bu sistemin kısa bir süre içerinde hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

Açıklamasında “Artık dünyada online eğitim hep var olacak. Bu yüzden vizyonumuzun içerisinde dijital eğitim hep yer alacak.” ifadelerine de yer veren Çavuşoğlu, hem örgün eğitim hem de dijital eğitim ile yaşanan eğitim kayıplarını gidermeyi hedeflediklerini söyledi, salgının seyrine göre tam zamanlı, tam katılımlı eğitime başlanacağının altını çizdi.

Salgının seyrine göre pozitif vakaların artışıyla okulların yeniden kapanabileceği endişelerini de değerlendiren Bakan Çavuşoğlu “Okullar bulaş yeri değildir, zaten anne ve babaları halk arasındadır. Aslında velilerin koruması gerekiyor. Seyreltilmiş olan bu ortamda, alınan tedbirlerle okullarda bulaşın olmayacağını düşüyoruz. Okullarda eğitim devam etmelidir. Okulların kapatılması, virüsün vereceği zarardan daha büyük olacaktır. Tıp uzmanlarının söylemleri de en son kapanması gereken yerlerin okullar olduğu yönündedir.” diye konuştu.