Doğru beslenme ve düzenli egzersiz diyabetten uzaklaştırır

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkan Vekili ve Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Dr. Dyt. Ayşe Okan 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında konuşarak, “Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun öngörülerine göre 2040 yılında 10 yetişkinden biri diyabet hastası olacak. Dolayısı ile Diyabet ile ilişkili hastalıkların sağlık harcamaları 802 milyon ABD Dolarını aşacak” ifadesini kullandı.

Diyabetli bireylerin kan şekerini dengelemek için mücadele verdiklerini anımsatan Okan, diyabette önemli iki nokta bulunduğunu ve bunların sağlıklı beslenme ile hareket olarak sıralanabileceğini aktardı.

Okan, sağlıklı beslenmenin diyabetin kontrolünde temel basamak olduğunu belirterek, “Diyabetli bir bireyseniz kan şekerinizin dengelenmesini sağlamak için besin ve beslenme ile ilgili tüm konulara hâkim olmanız gerekiyor” dedi.

Her bireyin metabolik hızının ve yaşam biçiminin farklı olduğuna dikkat çeken Okan, bu nedenle diyabetli bireylerin diyetlerinin de yaşam şekillerine göre farklılık gösterebileceğini aktardı.

Okan, diyabetliler için hazırlanmış iyi bir beslenme planında temel noktanın kan şeker seviyesini normal düzeylerde tutmak olduğunu belirterek, bunu sağlamak için bazı tavsiyelerde bulundu.

Öğünlerin düzenlenirken nişastalı besinler yerine lif oranı daha yüksek brokoli, ıspanak, taze fasulye, molehiya gibi sebzelerden seçilmesinin önemine işaret eden Okan, “Rafine edilmiş tahıl ürünlerini; beyaz ekmek, hamur işleri, sofra şekeri, beyaz pirinç, beyaz makarna gibi besinlerin tüketimini azaltıp yerine tam buğdaydan elde edilen tahıl ürünleri tercih edilmeli” dedi.

Okan, işlenmiş gıdalar yerine doğal ve kabuğu soyulmadan tüketilebilecek besinlerin tercih edilmesinin önemini de vurgulayarak, “Karbonhidrat içeren besinleri tek başına tüketmemeye özen gösterin” tavsiyesinde bulundu.

Haftada en az 2-3 kez kuru baklagillerin tüketilmesi gerektiğini söyleyen Okan, yine haftada en az 2 kez balık tüketmenin önemli olduğunu da aktardı.

Okan, etlerin görünür yağlarından ve çok fazla doymuş yağ içeren besinlerinden özellikle uzak durulması gerektiğini dile getirerek, “Öğünlerde mutlaka protein kaynağı besinler bulundurulmalıdır” dedi.

Diyabetten korunmak için sağlıklı bir besin programı yanı sıra düzenli beslenmenin de önemli olduğunu kaydeden Okan, “Çok uzun saatler aç kalmayın ve 3 ana öğünü atlamayın” bilgisini paylaştı.

Ayşe Okan, diyabet doğru beslenme ile kontrol altına alınabilen kronik bir hastalık olduğunu belirterek, “Doğru beslenme sağlıklı kilo aralığında olmak diyabetten uzaklaştırır” şeklinde konuştu.

Açıklamasında sağlıklı beslenme yanı sıra düzenli egzersizin de önemine işaret eden Okan, “Egzersizi hayatınızın bir parçası haline getirin” ifadesini kullandı.