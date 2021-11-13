DAÜ’de II. 15 Kasım Cumhuriyet Koşusu gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından “II. 15 Kasım Cumhuriyet Koşusu” 12 Kasım 2021 Cuma günü, saat 15.00’te gerçekleştirildi. Koşu, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı önünden başlayarak DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda sona erdi. Gerçekleştirilen söz konusu etkinlikte tüm katılımcılar DAÜ ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için koştu. Cumhuriyet Koşusu, 20 – 29, 30 – 39, 40 – 49 ve 50 yaş üstü olmak üzere toplamda 4 kategoride gerçekleştirildi.

Koşuya DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel, Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ile akademik, yönetsel personel ve öğrenciler katıldı.

Dört Kategoride Madalyalar Verildi

Koşu sonunda kategorilere göre dereceye giren katılımcılara birincilik, ikincilik, üçüncülük madalyaları verildi. Kadınlar 20 – 29 yaş kategorisinde Duygu Ağcabay birinci, Beyza Çelme ikinci ve Sıla Okur üçüncü sırayı elde etti. 20 – 29 yaş erkekler kategorisinde ise Aymana Mazaur birinci, Redha Albaloushe ikinci ve Ersencan Akbaşak üçüncü sırada yer aldı. 30 – 39 yaş kadınlar kategorisinde Naile Günbay birinci, Eda Sarı ikinci olurken, 40 – 49 yaş kategorisinde birinci sırayı Gülseren Dayanık elde etti. Erkekler 40 – 49 yaş kategorisinde birinciliği Aydın Kayol elde ederken, 50 Yaş üstü erkek kategorisinde Hasip Hasipoğlu birinciliği elde etti.

Öte yandan “II. 15 Kasım Cumhuriyet Koşusu”nda özel ödüller de verildi. En genç koşucu kategorisinde Ersencan Akbaşak ödülünü DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk’ten, en olgun erkek özel ödülü Hasip Hasipoğlu ise ödülünü DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’dan aldı. En olgun kadın ödülünün sahibi de Gülserek Dayanık ise ödülünü Prof. Dr. Deniz İşcioğlu’ndan aldı.

Tüm Yarışmacılara Katılım Belgesi

Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel, Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu ve Prof. Dr. Deniz İşçioğlu takdim etti. Aynı zamanda DAÜ Cumhuriyet Koşusu’na katılan tüm yarışmacılara DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından katılım belgesi verildi.