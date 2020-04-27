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Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği’nden hayvanlara yardım çağrısı

27 Nisan 2020

KKTC Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği, sokak hayvanlarına yardım edilmesi çağrısında bulundu.

Dernek’ten yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgınının hayvanları da olumsuz etkilediği, özellikle sokakta yaşamını sürdüren kedi, köpek gibi hayvanların  mama yem ve su bulmakta çok zorlandığı kaydedildi.

Derneğin bazı kurum, kuruluş ve yurttaşlarla işbirliği içerisinde tüm ülkeyi kapsayacak şekilde mama, yem, su ve özellikle yeni doğum yapmış hayvanların sahiplendirilmesi hususunda çalışma yürütmekte olduğu ifade edilen açıklamada, “Lütfen hayvan dostlarımıza yardım etmekten imtina etmeyelim” denildi.



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