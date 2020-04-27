Dünya

Müşteri, iflasa direnen lokantaya devletten aldığı 1200 dolarlık yardım çekini bahşiş olarak bıraktı

27 Nisan 2020

ABD’nin Arkansas eyaletinde, bir müşteri devletten aldığı 1200 dolarlık koronavirüs yardım çekini lokanta çalışanlarına bahşiş olarak bıraktı.

Adı açıklanmayan müşterinin Pine Bluff kasabasındaki Colonial Steakhouse adlı et lokantasına paket siparişi verdiği ve hesabı öderken yardım çekini de bıraktığı belirtildi.

‘Çeki görünce ağlamaya başladık’

 

Salgın sırasıanda devletten yardım almayan ve 12 kişilik personel sayısını dörde indirdikten sonra haftada üç gün paket servisi vermeye başlayan lokantanın müdürü Allison Hall, “Çeki görünce ağlamaya başladık” dedi.

Hall, “Daha iyi bir zamanlama olamazdı. Çok zor bir zamandan geçiyoruz. Bu lokanta 50 yıllık ve açık kalabilmek için savaş veriyoruz” dedi.

Personel başına 100 dolar düştü

 

Müşterinin bıraktığı para, mevcut personeliyle işini bırakmak zorunda kalan eski çalışanlara dağıtıldı, herkese 100’er dolar düştü.

ABD’de Kongre’den onay alan 2 trilyon dolarlık teşvik paketiyle yıllık geliri 99 bin dolardan az olan herkese bir defaya mahsus olmak üzere 1200 dolarlık nakdi yardım yapılıyor.

ABD’de koronavrüs salgını sırasında birçok küçük işletmenin battığı, açık kalanların da personel sayısını azaltmak zorunda kaldığı belirtiliyor.

Ülke genelinde eyaletlerin uyguşladığı sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle çok sayıda kişi de işini kaybetmişi durumda.

ABD’de son bir ayda işsizlik maaşına başvuran kişi sayısı 22 milyona yükseldi.

2008 küresel krizinden bu yana yaratılmış olan ilave istihdamın neredeyse tamamı, koronavirüs salgınının ekonomik sonuçları nedeniyle kaybolmuş durumda.



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