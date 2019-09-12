FutbolSpor

Doğan’dan farklı açılış: 4-0

12 Eylül 2019

 

2019-2020 sezonunun açılış maçında Doğan Türk Birliği Göçmenköy karşılaşmasını 4 golle kazandı.

2019-2020 sezonunun açılış maçında Girne takımlarından Doğan Türk Birliği, Süper Lig’in yeni takımı Göçmenköy’ü konuk etti. Kalabalık bir seyirci topluluğunun izlediği karşılaşma Doğan’ın 4-0’lık galibiyetiyle tamamlandı.

4.dakikada soldan Mustafa Arnavut’un ortasında topla buluşan John Okoli topu dışarı attı. 7.dakikada Jonathan Weston’un soldan yaptığı ortada topla buluşan Babacar’ın golüyle Doğan 1-0 öne geçti. 17.dakikada Jonathan’ın serbest vuruştan attığı golle durum 2-0 oldu. İlk yarı bu skorla bitti.

Fotoğraf: AHMET ÖZSOY

50.dakikada Billy’nin sağdan yaptığı ortada Selim Saygı kafayla topu ağlara gönderdi ve Doğan’ı 3-0 öne geçirdi. 85.dakikada Kenan’ın sağdan yaptığı ortayı Babacar gole çevirdi ve skoru 4-0’a getirdi. Karşılaşma bu skorla tamamlandı. Fotoğraflar: AHMET ÖZSOY

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