Çalınan TC bayrağı ve Denktaş fotoğrafı ile ilgili BM’ye girişimde bulunuldu

Dışişleri Bakanlığı, Akdoğan köyündeki bir kilisede Kıbrıslı Rumlarca düzenlenen dini ayin sırasında TC bayrağı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın fotoğrafını çalan Kıbrıslı Rumun tespit edildiğini ve BM Barış Gücü nezdinde girişimde bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Savvas Koulendoru aleyhine mahkemeden tutukluluk emri temin edildiği ve aranan şahıs ilan edildiği kaydedildi.

Bakanlık açıklaması şöyle:

“Akdoğan köyünde bulunan Panagia Kilisesi’nde 8 Eylül Pazar günü 07.30’da kilisenin isim günü nedeniyle Kıbrıslı Rumlarca düzenlenen dini ayin sırasında Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda bulunan Türkiye Cumhuriyeti bayrağını ve okul koridorunda bulunan cam dolap içerisindeki Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş fotoğrafını sirkat eden şahsın Kıbrıslı Rum Savvas Koulendrou olduğu kamera kayıtlarından tespit edilmiştir.

Konuya ilişkin Bakanlığımız süratle Birleşmiş Milletler Barış Gücü nezdinde girişimde bulunmuş, sözkonusu şahsın sirkat etmiş olduğu TC bayrağının ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş fotoğrafının tarafımıza ivedilikle iade edilmesi talep edilmiştir.

Ayrıca 8 Eylül tarihinde saat 13.45’te Beyarmudu Kara kapısını GKRY’ne çıkış yaptığı tespit edilen Savvas Koulendoru aleyhine mahkemeden tutukluluk emri temin edilmiş ve aranan şahıs ilan edilmiştir.

BM Barış Gücü’ne GKRY nezdinde girişim başlatılması talebimiz de iletilmiştir.”