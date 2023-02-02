Doğancı’ya sponsor desteği

Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig’de mücadele edecek olan batı bölgesinin köklü kulüplerinde Doğancı yeni sezon öncesinde güçlü sponsor desteğiyle lige başlayacak. Doğancı Spor Kulübü Başkanı Cemal Tabak ve yönetimi, iş insanı Yüksel Alpcan ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alarak sponsorluk konusunda anlaşmaya vardı. İş insanı Yüksel Alpcan ülke sporuna ve sporcuya sağlamış olduğu katkı ve desteklerle bölgeye katkı sağlamaya devam ediyor. Alpcans direktörü Yüksel Alpcan katkılarıyla Doğancı Spor Kulübü’ne sponsor olarak katkı sağlıyor. Bu sezon ligde başarılı olmak için mücadele edecek olan Doğancı, Kulübe yapılan katkılardan dolayı kulüp yönetimi, Yüksel Alpcan’ın köyümüze gönülden bağlı her şartta her koşulda destek olmasından dolayı çok mutlu oldukları belirtildi.

Tepki göster Bayıldım 0 Bayıldım Huzurlu 0 Huzurlu Hahaha 0 Hahaha Üzüldüm 0 Üzüldüm Hayran Kaldım 0 Hayran Kaldım Facia 0 Facia 0 Shares Facebook Twitter Whatsapp Gmail Linkedin