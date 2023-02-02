Buse, Fransa’da iki yarışmaya katılacak

KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atletlerinden Buse Savaşkan, Mart ayında İstanbul’da düzenlenecek olan 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’na yönelik hazırlıklarına devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Fransa’nın Hirson kentinde düzenlenen salon yarışmasına katılan Savaşkan, branşı yüksek atlamada elde ettiği 1.82’lik derece ile ikinci oldu.

Türkiye Milli Takımında yer alan Savaşkan, hazırlıklar kapsamında Fransa’da iki yarışmaya daha katılacak.

Elit atlet ilk olarak 4 Şubat Cumartesi günü Amiens şehrinde düzenlenecek olan yarışmada yer alacak. Ardından 8 Şubat Çarşamba günü bu kez Mondeville şehrinde gerçekleştirilecek ve silver düzeyde olduğu belirtilen yarışmada yarışacak.

Cuma günü Fransa’ya hareket edecek olan Buse, 7 günlük sürenin ardından yeniden Türkiye’ye dönerek İstanbul’da 2-5 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’na yönelik hazırlıklarını sürdürecek.