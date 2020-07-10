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Doğancı’da balya yangını

10 Temmuz 2020

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke ‘ye bağlı Doğancı  köyünde hayvancılık yapan Mehmet Emin Alpun ve Halil Alpun’a ait mandırada çıkan yangın sonucu 200 adet Balya yandı.

balya yangın

Bugün saat 12.30 sıralarında Doğancı’da Mehmet Emin Alpun ve Halil Alpun kardeşlerin mandırasında yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmalarına Gemikonağı İtfaiye Şube ekipleri ve köylüler katıldı.  Yangın mandıra içerisindeki hayvanlara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucunda 200 adet Balya yandı.

Yangın ile ilgili olarak Polis sorıuşturma başlattı.

 


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