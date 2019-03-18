FutbolSpor

Doğan komuşusuna acımadı

18 Mart 2019

Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Ahmet Özkurtuluş, Hakan Gök

 

Doğan Türk Birliği           2 – 0                       Girne Halk Evi 

Dursun Cem Ateş                                           Okyanus Öndağ

Serhan Önet                                                     İlker Tek

Ahmet Sönmez                                                Tunahan Şencan

(Dk.28 Koral)                                                    (Dk.4 hasan Sadrazam)

Aydın Aygın                                                      Lua lua

Emek Kırılmaz                                                  Özgür Gül

Sercan Demirman                                            (Dk.65 Serim)

Quadri Raheem                                                  Oladele Oshobe

İbrahim Çıdamlı                                                 James  Obongha

Eko Barine                                                         Mahmut Erkan

Kenan Oshan                                                     Talip Kasımoğlu

(Dk.75 Cemal)                                                    Selim Saygı

Onyekachi Okafor                                              Serhan Aydınel

(Dk.85 Ali Savaşan)                                            (Dk.57 Yankı)

                                               Goller:

Dk.38 Serhan Önet                                                        –             

Dk.90+5 Eko Barine                                                       –             

 

K-Pet Süper Lig’in 22.haftasında 42 puanla ligin 3.sırasında bulunan Doğan Türk Birliği son sıradaki Girne Halk Evi’ni Cihangir Stadı’nda konuk etti. Maç Doğan’ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. 38.dakikada Serhan Önet’in golüyle Doğan 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarının normal süresinde başka gol olmadı. 90+5’te Eko sahneye çıktı ve skoru belirleyen golü atarak Doğan’ın 2-0 galip gelmesini sağladı. Bu skorla Doğan puanını 45 yaparken Girne Halk Evi 11 puanla ligin dibinde kaldı.

 

FOTO: DTB-GHE                                                                              FOTOĞRAFLAR: FUAT ŞANLIER

 

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