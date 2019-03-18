Doğan komuşusuna acımadı

Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Ahmet Özkurtuluş, Hakan Gök

Doğan Türk Birliği 2 – 0 Girne Halk Evi

Dursun Cem Ateş Okyanus Öndağ

Serhan Önet İlker Tek

Ahmet Sönmez Tunahan Şencan

(Dk.28 Koral) (Dk.4 hasan Sadrazam)

Aydın Aygın Lua lua

Emek Kırılmaz Özgür Gül

Sercan Demirman (Dk.65 Serim)

Quadri Raheem Oladele Oshobe

İbrahim Çıdamlı James Obongha

Eko Barine Mahmut Erkan

Kenan Oshan Talip Kasımoğlu

(Dk.75 Cemal) Selim Saygı

Onyekachi Okafor Serhan Aydınel

(Dk.85 Ali Savaşan) (Dk.57 Yankı)

Goller:

Dk.38 Serhan Önet –

Dk.90+5 Eko Barine –

K-Pet Süper Lig’in 22.haftasında 42 puanla ligin 3.sırasında bulunan Doğan Türk Birliği son sıradaki Girne Halk Evi’ni Cihangir Stadı’nda konuk etti. Maç Doğan’ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. 38.dakikada Serhan Önet’in golüyle Doğan 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarının normal süresinde başka gol olmadı. 90+5’te Eko sahneye çıktı ve skoru belirleyen golü atarak Doğan’ın 2-0 galip gelmesini sağladı. Bu skorla Doğan puanını 45 yaparken Girne Halk Evi 11 puanla ligin dibinde kaldı.

FOTO: DTB-GHE FOTOĞRAFLAR: FUAT ŞANLIER