Doğan komuşusuna acımadı

Yer: Cihangir Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Ahmet Özkurtuluş, Hakan Gök
Doğan Türk Birliği 2 – 0 Girne Halk Evi
Dursun Cem Ateş Okyanus Öndağ
Serhan Önet İlker Tek
Ahmet Sönmez Tunahan Şencan
(Dk.28 Koral) (Dk.4 hasan Sadrazam)
Aydın Aygın Lua lua
Emek Kırılmaz Özgür Gül
Sercan Demirman (Dk.65 Serim)
Quadri Raheem Oladele Oshobe
İbrahim Çıdamlı James Obongha
Eko Barine Mahmut Erkan
Kenan Oshan Talip Kasımoğlu
(Dk.75 Cemal) Selim Saygı
Onyekachi Okafor Serhan Aydınel
(Dk.85 Ali Savaşan) (Dk.57 Yankı)
Goller:
Dk.38 Serhan Önet –
Dk.90+5 Eko Barine –
K-Pet Süper Lig’in 22.haftasında 42 puanla ligin 3.sırasında bulunan Doğan Türk Birliği son sıradaki Girne Halk Evi’ni Cihangir Stadı’nda konuk etti. Maç Doğan’ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. 38.dakikada Serhan Önet’in golüyle Doğan 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarının normal süresinde başka gol olmadı. 90+5’te Eko sahneye çıktı ve skoru belirleyen golü atarak Doğan’ın 2-0 galip gelmesini sağladı. Bu skorla Doğan puanını 45 yaparken Girne Halk Evi 11 puanla ligin dibinde kaldı.
FOTO: DTB-GHE FOTOĞRAFLAR: FUAT ŞANLIER