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Utrecht kentindeki tramvay saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti

18 Mart 2019
Hollanda Utrecht Tramvay

Hollanda polisi Utrecht kentinde bir tramvayda yaşanan silahlı saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Hollanda haber ajansı ANP saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hollanda’nın Utrecht kentinde bir saldırgan tramvayda yolculara ateş açtı.

Polis, saldırıda yaralananlar olduğunu açıkladı.

Hollanda Utrecht
Utrecht’te saldırı düzenlenen bölge

Saldırının yerel saatle 10:45’de tramvay 24 Ekim Meydanı’nda ilerlerken düzenlendiği belirtildi.

Bir görgü tanığı, “Bir adam çılgınca ateş etmeye başladı” dedi.

Utrecht polisi, “terör saldırısı” ihtimalininin değerlendirildiğini açıkladı.

Saldırgan bir araçla olay yerinden kaçtı.

Polis kentte saldırganı arıyor.

Utrecht kentinde saldırının düzenlendiği bölgedeki polisler

24 Ekim Meydanı’na, terörle mücadele şubesi birimlerinin yanı sıra ambulanslar ve üç helikopter gönderildi.

Polis halktan, meydan çevresindeki yolların açık tutulmasını istedi.

Utrecht’te tramvay seferleri durduruldu.

Kentte Utrecht Tıp Merkezi, olay yerindeki güvenlik bölgesinde mağdurlara derhal müdahale edilmesi için özel bir sahra hastanesi kuracak.

Utrecht Hollanda
Utrecht

Hollanda hükümeti kriz masası oluşturdu

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Utrecht’te endişe verici bir durum olduğunu söyledi.

Hükümet, kriz masası oluşturdu.

Başkent Lahey’de Parlamento ve Başbakanlık binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Kraliyet Özel Birlikleri, kentte otomatik silahlarla devriye geziyor.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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