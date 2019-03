Utrecht kentindeki tramvay saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti

Hollanda polisi Utrecht kentinde bir tramvayda yaşanan silahlı saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Hollanda haber ajansı ANP saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hollanda’nın Utrecht kentinde bir saldırgan tramvayda yolculara ateş açtı.

Polis, saldırıda yaralananlar olduğunu açıkladı.

Saldırının yerel saatle 10:45’de tramvay 24 Ekim Meydanı’nda ilerlerken düzenlendiği belirtildi.

A shooting occurred on the #24oktoberplein in #Utrecht. The incident has been reported at 10.45 hour. Multiple people have been injured. The surrounding area has been cordoned off and we are investigating the matter.

