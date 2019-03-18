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Filipinler’de 40 kilo plastik yutan yavru balina öldü

18 Mart 2019
Filipinler Balina

Bilim insanları deniz kirliğinin kritik seviyeler ulaştığı uyarılarını tekrarlarken, Filipinler’de yavru bir balina 40 kilo plastik yutması sonucu öldü.

Cuvier gagalı balinası olarak bilinen türe ait olan yavru balina Davao City yakınlarında karaya vurdu.

Olayı inceleyen sivil toplum örgütü D’ Bone Collector Museum gönüllüleri, balinanın midesinden 40 kilogram plastik poşet çıktığını duyurdu.

#notosingleuseplastic

D' Bone Collector Museum Inc. paylaştı: 17 Mart 2019 Pazar

Gönüllülerin paylaştığı mesajda, “Şu ana kadar bir balinada tespit ettiğimiz en yüksek plastik seviyesi. Bu iğrenç. Su yollarına ve okyanuslara çöplük muamelesi yapmaya devam edenlere karşı hükümet harekete geçmeli” ifadelerine yer verildi.

Geçen yıl Nisan ayında da İspanya’da kıyıya vuran bir balinanın midesinde 29 kilo plastik bulunmuştu.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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