Doğan 4te 4 yaptı: 0-2

K-Pet Süper Lig’de 5 haftadır mağlup olan Gönyeli, konuk ettiği Doğan Türk Birliği’ne de 2-0 mağlup olarak puan hasretini 6 haftaya çıkardı
DOĞAN RAHAT KAZANDI: Tepedeki karşılaşmada baştan sona oyunun hakimi olan Doğan Babacar’ın ilk devrede attığı 2 golle maçı kazanmayı başardı ve üst üste 4üncü galibiyetine imza attı.
Yer: Gönyeli Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Abdullah Genç, Yusuf Bakar
Gönyeli 0-2 Doğan Türk Birliği
1.Kemal Bağbal 33.Dursun Cem Ateş
10.Sabri Selden 18.Ahmet Sönmez
(Dk.86 Abdo Akman) 7.Selim Saygı
4.Eray Osman Halil (Dk.88 Afün Girgen)
7.Kahraman Dönmez 9.Kenan Oshan
12.İbrahim Öksüzoğluları 11.Koral Saymaz
(Dk.46 Denis Faik Korgan) 13.Erdinç Börekçi
14.Efosa Francıs Ona (Dk.30 Aydın Aygın)
17.Tufan Gençay 16.Sercan Demirman
18.Chrıstıan Chukwuka 20.Jonathan Weston
20.Süleyman Aksaç (Dk.61 Serhan Önet)
24.Felıx Obada 21.Ali Savaşan
77.Barış Kaya 24.Bılly Mıchael
35.Babacar Mbaye Dıop
Goller
Dk. 27 Babacar Mbaye
Dk.43 Babacar Mbaye
K-Pet Süper Lig’in 14. haftasında 13. sıradaki Gönyeli, 25 puanla 5’nci sırada yer alan ve zirve yarışından kopmak istemeyen Doğan Türk Birliği’ni konuk etti. Karşılaşma genelinde oyunun hakimi olan Doğan 2-0’lık galibiyetle 3 puanı alan taraf oldu.
27.dakikada Selim’den aldığı pas sonrası sert vuran Babacar topu filelere gönderdi ve Doğan 1-0 öne geçti. Doğan’da 30.dakikada sakatlanan Erdinç oyuna devam edemedi ve yerine Aydın oyuna girdi. 43.dakikada Billy sağdan taşıdığı topu Babacar’a verdi ve Babacar skoru 2-0 yapan golü attı.
Doğan ikinci devrede de etkili oldu. 58.dakikada Weston ceza sahası içinde müsait pozisyonda bol kale yerine topu auta attı. 81.dakikada Selim’in şutunda top üst direkten döndü.
Gönyeli’nin maçtaki en net pozisyonunda 85.dakikada Sabri kaleci ile karşı karşıya kaldı vuruşunda kaleci Cem gole izin vermedi. Doğan, Gönyeli deplasmanından 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.