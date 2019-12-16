FutbolSpor

Doğan 4te 4 yaptı: 0-2

16 Aralık 2019

K-Pet Süper Lig’de 5 haftadır mağlup olan Gönyeli, konuk ettiği Doğan Türk Birliği’ne de 2-0 mağlup olarak puan hasretini 6 haftaya çıkardı

DOĞAN RAHAT KAZANDI: Tepedeki karşılaşmada baştan sona oyunun hakimi olan Doğan Babacar’ın ilk devrede attığı 2 golle maçı kazanmayı başardı ve üst üste 4üncü galibiyetine imza attı.

Yer: Gönyeli Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Abdullah Genç, Yusuf Bakar

 

Gönyeli                                                              0-2         Doğan Türk Birliği

1.Kemal Bağbal                                                                33.Dursun Cem Ateş

10.Sabri Selden                                                               18.Ahmet Sönmez

(Dk.86 Abdo Akman)                                                        7.Selim Saygı

4.Eray Osman Halil                                                          (Dk.88 Afün Girgen)

7.Kahraman Dönmez                                                      9.Kenan Oshan

12.İbrahim Öksüzoğluları                                                11.Koral Saymaz

(Dk.46 Denis Faik Korgan)                                            13.Erdinç Börekçi

14.Efosa Francıs Ona                                                     (Dk.30 Aydın Aygın)

17.Tufan Gençay                                                            16.Sercan Demirman

18.Chrıstıan Chukwuka                                                 20.Jonathan Weston

20.Süleyman Aksaç                                                       (Dk.61 Serhan Önet)

24.Felıx Obada                                                              21.Ali Savaşan

77.Barış Kaya                                                                 24.Bılly Mıchael

35.Babacar Mbaye Dıop

                                                               Goller

Dk. 27 Babacar Mbaye

Dk.43 Babacar Mbaye

 

K-Pet Süper Lig’in 14. haftasında 13. sıradaki Gönyeli, 25 puanla 5’nci sırada yer alan ve zirve yarışından kopmak istemeyen Doğan Türk Birliği’ni konuk etti. Karşılaşma genelinde oyunun hakimi olan Doğan 2-0’lık galibiyetle 3 puanı alan taraf oldu.

27.dakikada Selim’den aldığı pas sonrası sert vuran Babacar topu filelere gönderdi ve Doğan 1-0 öne geçti. Doğan’da 30.dakikada sakatlanan Erdinç oyuna devam edemedi ve yerine Aydın oyuna girdi. 43.dakikada Billy sağdan taşıdığı topu Babacar’a verdi ve Babacar skoru 2-0 yapan golü attı.

Doğan ikinci devrede de etkili oldu. 58.dakikada Weston ceza sahası içinde müsait pozisyonda bol kale yerine topu auta attı. 81.dakikada Selim’in şutunda top üst direkten döndü.

Gönyeli’nin maçtaki en net pozisyonunda 85.dakikada Sabri kaleci ile karşı karşıya kaldı vuruşunda kaleci Cem gole izin vermedi. Doğan, Gönyeli deplasmanından 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

 



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