Doğal afetler nedeniyle zarar gören üreticiler 3 Mayıs’a kadar başvuruda bulunabilecek

Genel Tarım Sigortası Fonu, doğal afetler nedeniyle zarar gören üreticilerin 3 Mayıs’a kadar başvuruda bulunması gerektiğini kaydetti.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman tarafından yapılan açıklamada “Muhtelif tarihlerde ve bölgelerde meydana gelen doğal afet nedeni ile Saptama ve Değerlendirme Komitesi Raporları doğrultusunda Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen bölge ve ürünlerde zarar gören üreticilerin Bölge Tarım Dairesi veya Hayvancılık Dairesinden temin edecekleri Başvuru ve Zarar Değerlendirme Formlarını 26. Nisan- 3 Mayıs tarihleri arasında (her iki tarih dâhil) mesai bitimine kadar doldurup Bölge Tarım Dairelerine veya Bölge Hayvancılık Dairelerine ulaştırmaları gerekmektedir” denildi.

Açıklamada, fırtınadan zarar gören barınak işletmelerinin Zarar Değerlendirme Formu’na barınağın kendi adına olduğunu gösteren belgelerini de (koçan, icar vs.) eklemek zorunda olduğu kaydedildi.

Bölge ve ürün listesi şöyle:

ZARAR TÜRÜ ZARAR GÖREN ÜRÜN ZARAR GÖREN BÖLGE

FIRTINA BARINAK DİPKARPAZ

“ “ BALIKESİR

“ “ AKINCILAR

“ “ YEDİKONUK

“ “ DERİNCE

“ “ TOPCUKÖY

“ “ ALTINOVA

“ “ İSKELE

“ “ KUMYALI

“ “ YEŞİLKÖY

“ “ ZİYAMET

“ “ GELİNCİK

“ “ AVTEPE

“ “ KURUOVA

“ “ KALEBURNU

“ “ KAPLICA

“ “ TUZLUCA

“ “ ARDAHAN

“ “ YARKÖY

“ “ GÜRPINAR

“ “ KARAAĞAÇ

“ “ MAĞUSA

“ “ YENİ BOĞAZİÇİ

“ “ AKDOĞAN

“ “ ÇAYÖNÜ

“ “ KORKUTELİ

“ “ DÖRTYOL

“ “ TÜRKMENKÖY

“ “ TATLISU

“ “ GÜVERCİNLİK

SEL VE TAŞKIN 2018 SONBAHAR PATATES YEŞİLKÖY 3/51,52,53,60

“ “ BOLTAŞLI 8/5

“ “ TÜRKMENKÖY 32/4,28,36,37

“ “ KÖPRÜLÜ 32/28

“ “ İNCİRLİ 32/45

“ “ DÜZCE 32/38,45

“ “ BEYARMUDU 32/43

DOLU TAHIL TAŞKENT 12/55W1,W2, E2

12/63 E1, E2

12/64 W1, W2

21/7 E1

“ “ GÜNGÖR 12/64 W1, W2, E1, E2

DOLU 2018 SONBAHAR PATATES TÜRKMENKÖY 32/12

FIRTINA SERA YEŞİLIRMAK 18/47,54,55,62

“ “ GEMİKONAĞI 19/57 E1, E2

“ “ BADEMLİKÖY 18/47

“ “ TATLISU 6/45, 59

(DOĞ/ÖK)