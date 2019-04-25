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Doğal afetler nedeniyle zarar gören üreticiler 3 Mayıs’a kadar başvuruda bulunabilecek

25 Nisan 2019
Genel Tarım Sigortası

Genel Tarım Sigortası Fonu, doğal afetler nedeniyle zarar gören üreticilerin 3 Mayıs’a kadar başvuruda bulunması gerektiğini kaydetti.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman tarafından yapılan açıklamada “Muhtelif tarihlerde ve bölgelerde meydana gelen doğal afet nedeni ile Saptama ve Değerlendirme Komitesi Raporları doğrultusunda Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen bölge ve ürünlerde zarar gören üreticilerin Bölge Tarım Dairesi veya Hayvancılık Dairesinden temin edecekleri Başvuru ve Zarar Değerlendirme Formlarını 26. Nisan- 3 Mayıs tarihleri arasında (her iki tarih dâhil) mesai bitimine kadar doldurup Bölge Tarım Dairelerine veya Bölge Hayvancılık Dairelerine ulaştırmaları gerekmektedir” denildi.

Açıklamada, fırtınadan zarar gören barınak işletmelerinin Zarar Değerlendirme Formu’na barınağın kendi adına olduğunu gösteren belgelerini de (koçan, icar vs.) eklemek zorunda olduğu kaydedildi.

Bölge ve ürün listesi şöyle:

 

ZARAR TÜRÜ           ZARAR GÖREN ÜRÜN                   ZARAR GÖREN BÖLGE

FIRTINA                   BARINAK                                        DİPKARPAZ

“                                  “                                                         BALIKESİR

“                                  “                                                         AKINCILAR

“                                  “                                                          YEDİKONUK

“                                  “                                                          DERİNCE

“                                  “                                                         TOPCUKÖY

“                                  “                                                         ALTINOVA

“                                  “                                                         İSKELE

“                                  “                                                         KUMYALI

“                                  “                                                         YEŞİLKÖY

“                                  “                                                         ZİYAMET

“                                  “                                                         GELİNCİK

“                                  “                                                         AVTEPE

“                                  “                                                         KURUOVA

“                                  “                                                         KALEBURNU

“                                  “                                                         KAPLICA

“                                  “                                                         TUZLUCA

“                                  “                                                         ARDAHAN

“                                  “                                                         YARKÖY

“                                  “                                                         GÜRPINAR

“                                  “                                                         KARAAĞAÇ

“                                  “                                                         MAĞUSA

“                                  “                                                         YENİ BOĞAZİÇİ

“                                  “                                                         AKDOĞAN

“                                  “                                                         ÇAYÖNÜ

“                                  “                                                         KORKUTELİ

“                                  “                                                         DÖRTYOL

“                                  “                                                         TÜRKMENKÖY

“                                  “                                                         TATLISU

“                                  “                                                         GÜVERCİNLİK

 

SEL VE TAŞKIN      2018 SONBAHAR PATATES         YEŞİLKÖY 3/51,52,53,60

“                                  “                                                         BOLTAŞLI 8/5

“                                  “                                                         TÜRKMENKÖY 32/4,28,36,37

“                                  “                                                         KÖPRÜLÜ 32/28

“                                  “                                                         İNCİRLİ 32/45

“                                  “                                                         DÜZCE 32/38,45

“                                  “                                                         BEYARMUDU 32/43

 

DOLU                        TAHIL                                                          TAŞKENT 12/55W1,W2, E2

12/63 E1, E2

12/64 W1, W2

21/7 E1

“                                  “                                                         GÜNGÖR 12/64 W1, W2, E1, E2

DOLU                        2018 SONBAHAR PATATES         TÜRKMENKÖY 32/12

FIRTINA                   SERA                                                YEŞİLIRMAK 18/47,54,55,62

“                                  “                                                         GEMİKONAĞI 19/57 E1, E2

“                                  “                                                         BADEMLİKÖY 18/47

“                                  “                                                         TATLISU 6/45, 59

 

(DOĞ/ÖK)

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