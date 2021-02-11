Doğal afetler İzmir’i vurmaya devam ediyor! Çeşme’de hortum, Güzelbahçe’de dolu

Türkiye’de deprem ve sel felaketleriyle art arda sarsılan İzmir’de doğal afetler yaşanmaya devam ediyor. Çeşme’nin Alaçatı ilçesinde hortum çıktığı aktarılırken, Güzelbahçe’de dolu yağışının etkili olduğu ve 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
İzmir’de son dönemlerde yaşanan doğal afetlere bir yenisi daha eklendi. Bugün depremle sarsılan İzmir’de şimdi de hortum çıktı. Çeşme’nin Alaçatı ilçesinde çıkan hortum çevredeki ağaç ve arabalara zarar verdi.
5 KİŞİ YARALANDI
Güzelbahçe’de de dolu yağışının etkili olduğu aktarılırken, şiddetli yağış nedeniyle 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Öte yandan bölgede araçların zarar gördüğü, aydınlatma direklerinin ve bir inşaat vincinin devrildiği öğrenildi.