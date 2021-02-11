Doğal afetler İzmir’i vurmaya devam ediyor! Çeşme’de hortum, Güzelbahçe’de dolu

İzmir’de son dönemlerde yaşanan doğal afetlere bir yenisi daha eklendi. Bugün depremle sarsılan İzmir’de şimdi de hortum çıktı. Çeşme’nin Alaçatı ilçesinde çıkan hortum çevredeki ağaç ve arabalara zarar verdi.

5 KİŞİ YARALANDI

Güzelbahçe’de de dolu yağışının etkili olduğu aktarılırken, şiddetli yağış nedeniyle 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Öte yandan bölgede araçların zarar gördüğü, aydınlatma direklerinin ve bir inşaat vincinin devrildiği öğrenildi.