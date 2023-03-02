Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği kuruldu

Doğal afetle mücadele ve kurtarma çalışmaları ile insani yardım konularında hizmet vermek amacıyla KKTC Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği (DAAK) isminde dernek kuruldu.

Dernek’ten yapılan açıklamada, 1 Mart’ta yapılan genel kurul toplantısında, derneğin başkanlığına Doç.Dr. Deniz Erdağ getirildi.

Derneğin, afetzedelere ulaşım ve yardım için gereken en uygun koşulları yaratmak, doğru arama-kurtarma çalışmalarını yaparak afetzedelere temel ilk yardım desteğini sağladıktan sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini sağlamak, bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek ve arama-kurtarma konularında toplumu bilgilendirmek için kurulduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre Genel Kurul’da oluşturulan yönetim kurulu ve yapılan görevlendirmeler şöyle:

Doç. Dr. Deniz Erdağ Başkan

Derviş Çapkıner As Başkan

Yrd. Doç. Dr. Musa Oytun Genel Sekreter

Faysal Sadıkoğlu Sayman ve Muhasebe Birim Sorumlusu

Prof. Dr. Hasan Ulaş Yavuz Sağlık Birim Sorumlusu

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Behlül Eğitim Birim Sorumlusu

Mücahit Erden Arama Kurtarma Birim Sorumlusu

Mehmet Bektaş Lojistik Birim Sorumlusu

Cevdet Çağlar Saha Sorumlusu

Tuğşad Ebeoğlu Köpekli Arama Kurtarma Birim Sorumlusu

Hasan Kurumanastırlı Genel Konular Sorumlusu