Dizdarlı’dan önemli uyarı

Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderiyle önemli bir konuya değindi. Japonya’yı oluşturan adalardan biri olan Hakkaido adasını örnek gösteren Dizdarlı, çağrıda bulundu: “Sonumuz Hakkaido Adası gibi olmasın” dedi.

Hakkaido, Covit-19 ile tanışmaya başladığında bu yerel yönetim , hemen dış teması kesmiş , adayı dışarıdan girişlere kapatmış ve ada içinde de teması azaltmak için elzem yerler hariç her yeri kapatarak insanların kendi kendilerini evlerinde izole etmesini istemiştir. ( AYNI BİZİM GİBİ)

Hakkaido , Japonya’yı oluşturan adalardan biridir. Dört milyonu aşan bir nüfusu vardır ve bir nevi otonomiyle yönetilir .

Adada bulunan ve belirti verenler hemen teste tabi tutulmuş, bulaş ihtimali olanlarda testlerle kontrol edilip hasta olanlar karantinaya alınmış. Bir ayın sonunda Bu sayede bir gün 3 bir gün 2 bazende sıfır vaka bularak günler geçmiş. Alınan bu tedbirler hemen işe yaramış Covid19 ada üzerinde pandemi yaratmamıştır. ( AYNI BİZİM GİBİ).

Sonra maalesef günde 300 vakaya çıkan seriler oluşmaya başlamış . Üstelikte dışardan gelen olmadığı halde. Ve sağlık servisleri çökmüş. Merkezi hükümet tüm olanakları ile adaya gelmiş. Halkı tekrar izole etmeye başlamışlar Evlerine kapatmışlar ama tabi büyük bedeller karşılığı…

Bunu neden mi anlattım. Hani bu adanın hikayesi bizimki gibi başladı ya. Bizim sonumuz da onlarınki gibi olmasın diye

Habir de bu hikayenin orjinalini BBC .Com dan bulabilirsiniz. Yani kafamdan atmadım

Sağlıkla kalın