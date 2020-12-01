Dizdarlı: Sağlık Bakanlığı, sadece Covid-19 bakanlığı olmadığını hatırlamalı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi eski başhekimlerinden Dr. Bülent Dizdarlı ülkede çok ciddi bir tifüs salgını olduğunu duyurdu. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi eski başhekimlerinden Dr. Bülent Dizdarlı özel bir hastanede tifüs teşhisiyle yatan bir hasta ile konuştuğunu ve oradaki doktorun seksenden fazla tifüs hastası tedavi ettiğini söyledi. Açıklama şöyle: 1- “Grip aşımız yok” demiştim ya meğer ülkede son beş aydır “suçiçeği aşımız” yokmuş. Bu nedenle de 1-1.5 yaş gurubundaki çocukların aylardır aşı beklediğini , Çocuk hastalıkları ve sağlığı uzmanı DR. M.S. Bağzıbağlı bildirdi Yine bir özel hastanede Tifus nedeniyle yatan hasta aradı. O hastanedeki hekimin kendisine bu yıl seksenin üstünde tifüs hastası tedavi ettiğini ciddi bir salgın olduğunu bildirdi. Anlayacağınız sağlık bakanlığı, sadece covid-19 bakanlığı olmadığını hatırlamalı.

2- Yine sabah kahvaltısından sonra yürüyüşümü anlatan iletim bayağı yorum aldı. Özellikle bazı meslektaşlarım akşam üstü bazıları ise kahvaltıdan önce yürümemi tavsiye etti. Teşekkür ederim. Az yürüyen bir toplum olarak yürüyelim de ne saat olursa olsun diyorum. Unutmayalım ki ülkemizin önde gelen kardiyologları, son zamanlarda çok sık gördüğümüz genç ve ani ölümlerin temelinde hareketsizlik yattığını açıklamışlardı.