Dizdarlı: İki ayda yerel vaka sayısı neredeyse üç yüz elliye dayandı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi eski başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide artan yerel vakalara dikkat çekerek bir takım sorular sordu.

Soru 1. Kapanma neden isteniyor?

Cevap1: Son günlerde yerel vakaların sayısı hızla artıyor. İki ayda bu sayı neredeyse üç yüz elliye dayandı. İşin kötü tarafı temaslılar, sosyo-ekonomik nedenlerden kendilerini gizlemeye başladılar. Bu da takibi ve hasta yakalanmasını bir o kadar daha zorlaştıran bir durumdur. Ülke dışından hasta gelmemesine rağmen yerel vakaların bu nedenlerle artması kapanmanın akıllara getirilmesine neden oluyor.