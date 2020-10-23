Dizdarlı: Evde karantina uygulamasını organize edecek yönetim kadrolarımız yok

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi eski başhekimlerinden Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya üzerinden temaslı takip sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.İşte yapılan açıklama:

İlginçtir. Son zamanlarda, pandemi süresince en başarılı uygulama olan temaslı takip sistemi ağır bir şekilde itham edilmeye başlandı. Bu özellikle futbol oynansın mı oynanmasın mı tartışmaları dahilinde adeta alev aldı. Futbol tartışmalarının dışına taşıp genel bir saldırı başladı. Neymiş efendim? “ Dünya’da böyle bir uygulama yokmuş” . Arkadaşlar dünyayı çok iyi biliyorlar ya, konuşup yazıyorlar. Bize demek istiyorlar ki , “hasta olan birini sorgulamayın ve yakın zamanda etrafındakileri karantinaya almayın. Sadece hasta olanı alın, yeter”… Olur gülüm. Emrin olur.

Madem dünyadan örnek veriyorsunuz bari bir de Dünya Sağlık Örgütü’nün ne tavsiye ettiğine bakınız. Zahmet ediniz de internetteki rakamlara bakarak, dünyada bir çok başarılı ülkede bunun aynen uygulandığını ama başarısız kalanlarda ise sizin bahsettiğiniz uygulamanın yapıldığını anlayınız.

Ha! “Otel karantinası olmasın” deseniz, “devlet bu nedenle dünya kadar para harcıyor” deseniz, amenna! Ama bunu, yani evde karantina uygulamasını organize edecek yönetim kadrolarımız yok maalesef. Ahali de başıboşlukta kafasına göre takılınca yapacak başka bir şey kalmıyor.

Bu nedenle kuru sıkı atmayın… Başta da söylediğim gibi bu önde olağan üstü çaba harcayan insanların çabalarını küçümseyecek, bilim dışı söylemleri yazılımları yapmayın. Unutmayın herkes sizin attıklarınıza inanacak kadar cahil değil.