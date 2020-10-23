İlker Başbuğ: En büyük hayalim Türkiye ile Azerbaycan’ı tek devlet olarak görmek

Türkiye’nin dış politikasında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Başbuğ, en büyük hayalinin Azerbaycan ile Türkiye’nin tek devlet olması olduğunu söyledi.

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaları değerlendirdi.

En büyük hayalinin Azerbaycan ile Türkiye’nin tek devlet olması olduğunu söyleyen Başbuğ, “Ama reel politik buna olanak tanır mı? Pek sanmam” dedi.

Türkiye’nin dış politikasında yaşanan gelişmeleri Sözcü’den Uğur Dündar’a değerlendiren Başbuğ, “Türkiye’nin bu savaşta koşulsuz olarak Azerbaycan’ın yanında yer almasından doğal bir şey olamaz” ifadelerini kullandı.

Başbuğ, Bakü-Erivan çatışmasına dair şunlar söyledi: